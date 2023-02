Verwerpelijk of nodig om te bouwen? Ruud krijgt 100.000 euro als hij bezwaar tegen woontorens intrekt

Hoe is het nu met? Will Wissink werkte zeven jaar aan film over de rockhelden bij wie hij ooit opgroeide

Zeven jaar heeft filmmaker Will Wissink gewerkt aan wat je gerust zijn magnum opus noemen: een documentaire over Den Haag als (de vroegere) popstad nummer 1. En hij hoefde zich daarvoor amper in te lezen: ,,Waar ik opgroeide, in de Barneveldstraat, klonk overal om mij heen muziek.’’