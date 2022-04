Verzakking Amare: een constructiefout of gevolg van het zetten van het gebouw?

21 gestolen telefoons gevonden bij Haags jongetje (13) na Kingsland Festival Amsterdam

Tijdens een Koningsdagfestival in Amsterdam zijn meerdere mobiele telefoons gestolen. De politie in Den Haag kwam een 20-jarige man een een 13-jarige jongen met een tas vol mobiele telefoons op het spoor, dankzij twee meldingen van gestolen toestellen. Het tweetal is aangehouden op verdenking van de diefstal van 21 mobiele telefoons.

29 april