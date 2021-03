Verzegelde brief uit 1697 eindelijk te lezen door nieuwe technologie

Video | Update Zeer grote brand in Haagse Ampère­straat geblust: drie woningen onbewoon­baar

28 februari Er is vanochtend brand uitgebroken in een woning aan de Haagse Ampèrestraat. Er was veel rook te zien in de omgeving. De brandweer had de brand opgeschaald naar zeer grote brand, inmiddels is de brand geblust. Volgens Brandweer Haaglanden zijn door de brand drie woningen onbewoonbaar.