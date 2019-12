Verzekeraar DSW staat achter personeel Reinier de Graaf: 'Samenwerken met Langeland en Haga is prima, fusie niet'

Pathé Spuimarkt opent vandaag haar eerste zaal met beeld van 270 graden

12:52 In bioscoop Spuimarkt in Den Haag wordt vandaag de allereerste ScreenX-zaal geopend. In de zaal wordt een film niet op één, maar op drie schermen vertoond. Bezoekers zitten daardoor als het ware in een film.