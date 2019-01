Verzekering dekt schade huis door vonkenregen, maar vaak niet die aan fiets

Hijs Hokij gaat vanavond in Geleen voor nieuwe bekerfina­le

10:55 Hijs Hokij staat vanavond (20.30 uur) voor de vijfde keer in drie weken tijd tegenover Limburg Eaters. Na tweemaal 6-4 in de halve finale van het bekertoernooi plaatst de winnaar zich vandaag in sportcentrum Glanerbrook in Geleen voor de finale op 3 februari.