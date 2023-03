Verzekeringsfraude of wraak? Celstraffen van 3 jaar geëist voor verwoestende brand parkeergarage

Video Van de witte BMW van Umid is niks meer over na verwoesten­de brand: ‘Ik kon hem niet meer weghalen’

De witte hybride BMW van Umid Kheder was pas een jaar oud. De auto stond geparkeerd in de half open parkeergarage onder een appartementencomplex aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag, maar is volledig verzwolgen door een nietsontziende vlammenzee. De bewoner van één van de bovenliggende appartementen weet niet eens waar zijn geliefde vierwieler, of wat er nog van over is, nu eigenlijk gebleven is.