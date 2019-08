Verzet tegen bomenkap bij Wilhelminamonument gaat verder: ‘Alle bomen zijn belangrijk’

Waarom zijn de bomen zo belangrijk?

,,Alle bomen zijn belangrijk, ik wil iedere boom redden. Deze zomer heb ik de temperatuur op het Paleisplein gemeten in de schaduw onder de bomen en in de volle zon. Dat scheelde meer dan tien graden. In een stad is het altijd warmer, stenen zuigen de hitte op. Zonder bomen wordt het plein een hitte-eiland, daarvan hebben we er al te veel in Den Haag.’’