Verzet tegen huurverhoging tijdens coronacrisis groeit: ‘Huurders zijn gefrustreerd’

Veel huurders in Den Haag en omgeving hebben de afgelopen weken al een brief in de bus gehad, waarin de verhoging per 1 juli wordt aangekondigd. Woningcorporaties mogen de huursom met maximaal 2,6 procent (de inflatie) laten stijgen. Ze mogen met huurders en de gemeente wel afspreken dat de huursom lokaal nóg iets meer omhoog gaat, als het maar niet meer is dan 1 procent boven de inflatie.