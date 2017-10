'Verzet tegen verkoop Eneco wél succesvol'

Maar raadslid Pieter Grinwis van de Haagse ChristenUnie/SGP laat zich niet ontmoedigen. Sterker, de initiatiefnemer van de website enecoblijftvanons.nl is juist enthousiast. Sinds dinsdagavond hebben de tegenstanders 24,92 procent van de Eneco-aandelen in handen, legt hij uit. ,,En bij 25 procent is de verkoop zoals die nu voorligt van de baan.''

Want dan is het volgens hem onmogelijk dat het energiebedrijf nog in handen kan vallen van een grote, dubieuze investeerder.Van een partij bijvoorbeeld die het bedrijf in stukken wil knippen om winstgevende onderdelen van de hand te doen. ,,Met een verkoop aan de hoogste bieder, zoals nu zo'n beetje het plan is, vrees ik het ergste. Maar als de tegenstanders een kwart van de aandelen hebben, kunnen ze de benodigde statutenwijziging tegenhouden.''