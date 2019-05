Verzetshelden van de Stijkelgroep gingen zingend op weg naar hun einde, slechts vier overleefden de oorlog

Digitale reclamezui­len uur lang ‘stil’ tijdens Dodenher­den­king

14:03 Op de 25 digitale reclamezuilen in de Haagse binnenstad is vandaag rond Dodenherdenking een uur lang geen reclame te zien. In plaats daarvan verschijnt op de zuilen een speciale boodschap. De tekst luidt: ‘4 mei - 20.00 uur Nationale Herdenking Wij zijn vanavond 2 minuten stil’.