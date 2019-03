Verzorger raakt gewond bij vechtpartij na voetbalwedstrijd GDA en GSC

Pensioenstakingen LIVE | Drukke spits maar geen chaos, tjokvolle treinen, politie met 66 km/u over snelweg

10:24 De landelijk pensioenstaking - om de pensioenleeftijd niet verder te laten stijgen dan 66 jaar - is vanochtend van start gegaan. Het openbaar vervoer staakte van 6.00 uur tot 7.06 uur. Het zorgde daarna voor tjokvolle treinen. Nu zijn de hulpdiensten bezig met hun acties, ze rijden over de volledige breedte van de snelweg met 66 km/u richting Den Haag waar om 12.00 uur een manifestatie plaatsvindt op het Malieveld. Ook in negen andere grote steden volgen manifestaties. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.