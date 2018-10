Vestia aan de Schimmelschandpaal genageld

De woningcorporatie is één van de tien genomineerden die de meeste klachten over schimmel in huizen heeft en daar weinig mee wil doen. De schimmelproblematiek in woningen in Molenwijk is voor de SP genoeg reden om Vestia voor te dragen.



Volgens de politieke partij hebben mensen daar gezondheidsproblemen door de schimmel. ,,Door de schimmel word ik steeds ziek”, stelt bewoonster Kim Anasagast. ,,Ik ben nu genoodzaakt een puffer te gebruiken. Mijn dochter van dertien heeft ook een puffer. De schimmel tast onze longen aan!” Daarnaast wil Vestia pas over acht jaar groot onderhoud uitvoeren aan de woningen daar.