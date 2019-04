Vestia bouwt zelf aardgasvrije sociale huurwoningen in Bouwlust-Vrederust

Het appartementengebouw herbergt straks 41 driekamerwoningen en één tweekamerwoning. Volgens Vestia is er bij de bouw veel aandacht voor duurzaamheid. Zo worden er duurzame materialen verwerkt en voldoen de woningen aan ‘alle wensen en eisen op het gebied van energiezuinigheid.’ ,,Dit is de eerste nieuwbouw die Vestia na lange tijd op eigen kracht realiseert”, zegt Arjan Schakenbos van Vestia. ,,Ik ben verheugd dat we hier een complex met alleen maar sociale huurwoningen gaan neerzetten.

Ambitie

Bouwlust-Vrederust moet in Den Haag de eerste wijk zijn die volledig van het aardgas af is. De miljoenensubsidie die het rijk heeft uitgekeerd aan de gemeente Den Haag, moet bijdragen die ambitie te halen.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!