Vestia reageert op geweld Duindorp: 'Geen invloed op samenstelling wijk'

Spoeddebat over geweld in Duindorp wordt uitgesteld

23 april Het aangevraagde spoeddebat over de gewelddadige aanvallen op allochtone bewoners in de Haagse wijk Duindorp wordt later in mei gevoerd. Burgemeester Pauline Krikke wil eerst meer feiten en informatie op een rijtje over wat er de afgelopen twee weken is gebeurd waarbij een Marokkaanse familie en een Surinaamse bewoonster slachtoffer zijn geworden.