Vestia tweede in schimmelkampioenschap

PvdA zit niet te wachten op stad vol liefdes­slot­jes: ‘De slijptol erop’

19:47 In Amsterdam en Parijs was het al raak, maar nu dreigt ook in Den Haag een liefdesslotjesmanie te ontstaan. Dat signaleert PvdA-raadslid Janneke Holman. Ze waarschuwt voor escalatie.