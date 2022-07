Vestia zegt zo snel mogelijk warmteproblemen in Duindorp op te lossen

De ACM verplicht Vestia onder andere ook om de warmtepompen in koophuizen te onderhouden. Via een stap naar de rechter krijgt de woningcorporatie hier echter langer de tijd voor. Tweehonderd installaties in koopwoningen moeten voor 1 oktober geïnspecteerd en eventueel hersteld worden. Voor de overige tweehonderd krijgt Vestia een maand langer de tijd van de rechter. In de zomerperiode zou het namelijk moeilijk zijn om aan voldoende monteurs te komen.

Nieuw systeem

Hoeveel huishoudens last hebben van de vervuilde filters is niet inzichtelijk bij Vestia. Volgens het bedrijf is het wel een stuk minder sinds het is overgegaan van een zeewaterwarmtecentrale naar een traditioneel systeem, in 2020. ,,We zien dat het aantal verstoppingen in het nieuwe systeem enorm is afgenomen. We hebben bij de start van het nieuwe systeem een e-mailadres ter beschikking gesteld om klachten te melden. We zien dat het aantal klachten dat via het mailadres gestuurd wordt minimaal is.”