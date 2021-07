Vestigingen kinderopvang dicht na overlijden van Shanna (32): ‘Grote verslagenheid’

update Vrouw (32) overleden na aanrijding in Rijswijk, 34-jarige Hagenaar gehoord als verdachte

3 juli Een 32-jarige vrouw uit Rijswijk is vrijdagmiddag overleden nadat zij op haar scooter door een auto werd geraakt. Dat gebeurde op de Schaapweg in Rijswijk. Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd maar overleed later in het ziekenhuis.