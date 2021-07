Vestigingsklimaat Den Haag moet beter, vinden ondernemers: ‘Gemeente moet blijven investeren’

Dat staat in het verkiezingsmanifest dat door VNO-NCW Regio Den Haag, MKB Den Haag, Koninklijke Horeca Nederland en Stichting Binnenstad Den Haag is gepresenteerd in aanloop naar die verkiezingen op 16 maart volgend jaar. Het verkiezingsmanifest, dat de vier ondernemersorganisaties hebben aangeboden aan de fractieleiders in de gemeenteraad, benadrukt dat ondernemers dagelijks een grote bijdrage leveren aan de brede welvaart in de stad. Niet alleen qua werk, maar ook qua stages, sponsoring van sportverenigingen en investeringen in een groene leefomgeving.