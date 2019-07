Veteraan Andre is geliefde blauwe baret kwijtgeraakt na Veteranendag: ‘Die hoort bij mij’

De oorlogsveteraan uit Velserbroek kwam zaterdag naar Den Haag voor Veteranendag. Na een ‘geweldige dag’, besloot Gerber met enkele voormalige collega’s een drankje te drinken en een hapje te eten. De groep kwam bij eetcafé Cloos aan het Plein terecht. De drankjes vloeiden rijkelijk en rond 22.00 uur ging hij op huis aan.

Eenmaal thuis kwam hij erachter dat hij zijn blauwe baret niet had meegenomen. Eerlijk als hij is, steekt hij zijn hand in eigen boezem. ,,Er was wat commotie aan het einde van de avond. Iemand was zijn telefoon kwijt, dus daar was ik op gefocust. In alle onrust ben ik dus mijn baret vergeten mee te nemen. Ik heb het gewoon niet in de gaten gehad”, vertelt Gerber.

Libanon

De baret is voor hem van grote waarde. ,,In 1982 werd ik uitgezonden naar Libanon, waar ik als boordschutter ruim vier maanden zat. Aan het begin van de uitzending kreeg ik mijn blauwe baret uitgereikt. Hij hoort bij mij. Naderhand heb ik hem opgeborgen. Sinds Veteranendag mag ik mijn baret weer –met trots- elk jaar op.”

Het is voor hem dan ook belangrijk om de baret weer terug te krijgen. Toen hij naar de eetzaak belde, konden ze hem helaas niet helpen. Onder het motto niet geschoten is altijd mis, plaatste Gerber een oproep op Facebook. Die is op moment van schrijven al 1,3 duizend keer gedeeld. ,,Ik kan niet geloven hoeveel aandacht mijn zoektocht krijgt!” glundert Gerber. ,,Veteranen zoeken voor mij in de omgeving, en sommigen zijn nog naar het eetcafé geweest. Er zijn ook mensen die mij een blauwe baret willen geven. Dat is te gek, maar het liefste wil ik mijn eigen, originele baret terug. Die is mij heel veel waard.”

Hoewel de baret erg veel lijkt op andere blauwe exemplaren, kun je hem toch herkennen. Aan de binnenkant zit een stukje plastic, wat de meeste baretten niet hebben. Volgens Gerber is hij ook niet meer knalblauw, maar is hij in de tijd al erg vaal geworden. Mensen die de baret gevonden hebben, kunnen contact opnemen via Facebook met Andre Gerber.