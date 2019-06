Veteranen krijgen eigen uren in café

,,We hebben Guzman gevraagd omdat hij jong is en omdat hij als pacifist, zoals hij zichzelf noemt, tijdens zijn oudejaarsconference voor onze troepen in Afghanistan onder de indruk is geraakt van het werk van militairen”, zegt Theo Zelisse, secretaris van het veteranencomité in Leidschendam-Voorburg. Het aantal jonge veteranen neemt toe en het aantal ouderen wordt steeds kleiner. Zelisse hoopt dat beide groepen elkaar tijdens de veteranenuren - van 14.00 uur tot en met 18.00 uur - in het café ontmoeten.



Of er belangstelling is voor het nieuwe veteranencafé weet Zelisse eigenlijk niet. ,,Op een enquête kwamen passieve antwoorden.” Met een pubquiz, een bingo en spelletjes verwacht hij toch veteranen te interesseren, zoals ook in bijvoorbeeld Delft het geval is. ,,Op veteranendag zie je dat het contact belangrijk is.” Hij geeft het een kans tot december.



