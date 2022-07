Vette bek op scholen in het nauw, maar pubers hebben altijd trek

ColumnGeen döner scoren in de pauze en ook geen roomijs langs het hek. Als het aan Den Haag ligt dan kunnen kinderen in de toekomst vlakbij school geen snacks halen. Grof geschut in de strijd tegen overgewicht, dat zeker, maar ik vraag me sterk af of dit echt werkt.