Via een omweg tóch weer blowen op straat dankzij Delfts bedrijf

E-Njoint, zoals het bedrijf heet, verkoopt de zogenoemde Jack-Pods naar eigen zeggen al met succes aan een coffeeshopketen in Amsterdam en is volgens woordvoerder Roald Tromp inmiddels ook in Den Haag (bij Smokey, aan het Spui) en bij twee coffeeshops in Delft (The Game en The Future) verkrijgbaar.