Victor R. Meijer is poëet en polier, ofwel een poëlier

Waar gaat dit lied over?

,,Het is eigenlijk gebaseerd op een gedicht dat ik ooit schreef, De zon schijnt heel oneerlijk in Tanzania. Ze noemen me ook wel 'De Stadsdichter'. Toen ik dat gedicht ooit voordroeg, kwamen mensen met tranen in hun ogen op me af. Omdat ze het zo mooi vonden, die tekst over het lot van Tanzaniaanse weeskinderen.''