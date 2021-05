Victory Boogie Woogietunnel komend weekend dicht

Zeiler Bart Lambriex gaat zijn ouders toch achterna: ‘De verwach­ting was dat wij ons niet zouden plaatsen’

24 mei Bart Lambriex treedt komende zomer in de voetsporen van zijn ouders. De zeiler in de tweemansboot de 49-er heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio, maar dat was met zijn achtergrond zeker geen uitgemaakte zaak. ,,De ondersteuning was in het begin minder.”