Video: 10.000 bikkels duiken ijskoude zee in

Rond 10.00 uur was het al druk op Scheveningen. Lange rijen vormden zich voor de tenten waar de toegangskaartjes tot het strand worden verkocht. Met een warming-up voor twaalven was het om 12.00 uur toch echt zover. Een oranje zee van Unox-mutsen stormde af op de Noordzee, klaar om met een frisse duik het nieuwe jaar in te gaan.



Met een graadje of 7 in Den Haag was het niet de koudste duik ooit, maar heel aangenaam zou het niet zijn geweest.