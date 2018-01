Video: Dit is hoe het is om dé duik van het jaar te doen

Altijd al die Nieuwjaarsduik in Scheveningen willen doen, maar nog nooit echt de moed gehad om daadwerkelijk op 1 januari de zee in te duiken? Verslaggeefster Lone Mokkenstorm deed het vandaag gewoon. Met een oranje Unoxmuts op haar hoofd en haar telefoon in de hand rende ze met duizenden anderen de Noordzee in. Duik met haar mee!