Video over Scheveningen genomineerd voor Drone Awards 2017

De video, die inmiddels meer dan 3.000 keer is bekeken op Youtube, laat de Haagse badplaats van haar beste kant zien. Toch is Simsek zelf afkomstig uit het Brabantse Oss. ,,Ik kom vaak in Scheveningen als ik een gezellig dagje uit ga. De omgeving vind ik erg mooi en daarom besloot ik er een keer vroeg in de morgen te gaan filmen."



Ondanks zijn befaamde werk is Simsek nog geen doorgewinterde videograaf. ,,Dit is pas mijn derde video, maar ik volgde wel altijd al kanalen met drone-video's van professioneel niveau. Dat wilde ik ook eens proberen."