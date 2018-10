Video’s geprojecteerd op historische gebouwen in Den Haag

Spotlights

,,We zetten de spotlights op het Kurhaus en de Ridderzaal’’, aldus wethouder Richard de Mos. Dat gebeurt vijftien avonden lang tussen 8 november en 8 december in het kader van Feest aan Zee.



Het is overigens niet het enige evenement in de wintermaanden dat ervoor zorgt dat de stad ’s avonds magisch wordt. Zo vindt Tink weer plaats in de Haagse binnenstad waarbij de winkeletalages in het teken van licht staan, is er op 1 december voor het eerst in Nederland een vliegshow met vuurwerk in Scheveningen en wordt Madurodam van 27 tot en met 30 december een winterwonderland met ook een lichtshow.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!