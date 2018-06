Vier aanhoudingen vanwege poging tot inbraak in garagebox

Vaarwel Britten? Kelly van Kelly's Expat Shop: 'Fantas­tisch leven in Holland'

13:04 Eén van de weinige voordelen van de naderende Brexit? ,,Dat Marks & Spencer is gesloten", zegt eigenaresse Kelly Kelly (zowel haar voor- als achternaam is Kelly sinds ze getrouwd is met Jason Kelly) van Kelly's Expat Shop. ,,Daar hebben we sinds de sluiting in oktober 2017 geen concurrent meer van."