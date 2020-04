Vier boetes voor corona-overtredingen, bijna 130 waarschuwingen

Eeuwig Den Haag Piet Coelewij was ooggetuige ‘Vredespa­leis bijna verwoest door bommen’

20:02 Het was de spectaculairste actie van de geallieerden in Den Haag, een precisiebombardement op het gebouw Kleykamp. Tot in de puntjes voorbereid, maar het werd een fiasco. Bijna was het Vredespaleis door bommen verwoest, blijkt uit nieuw onderzoek.