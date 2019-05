Vier containers in brand gestoken in Rijswijk

Politie lost waarschu­wings­schot bij aanhouding na overval op telecomwin­kel in Laak

9:23 Een telecomwinkel op de Goeveneurlaan in Den Haag is gisteravond overvallen. Agenten konden de overvaller na vijf minuten in de buurt aanhouden. Hierbij is een waarschuwingsschot gelost.