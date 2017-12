Vier eeuwen oude kijkdoos nieuw leven ingeblazen

Hij was al in het museum aanwezig maar hij verdiende een prominentere plek dan de bovenverdieping waar hij tot dusver stond. Met een aangepaste behuizing - een deels vroeg 17de-eeuws en deels 19de-eeuws meubel - is de perspectiefkast naar beneden verhuisd en vormt de blikvanger van de expositie Schoonheid misleidt!, die tot en met 1 april is te zien in het museum aan de Lange Vijverberg. Daarop kunnen jong en oud zich volop laten bedriegen met zowel historische als moderne kunstwerken.



Slechts zes perspectiefkasten zijn er wereldwijd nog bewaard gebleven. Het gaat hier om een Hollandse uitvinding uit de tweede helft van de 17de eeuw, waarbij de kunstenaar op vier planken een schildering aanbrengt en ze zo aan elkaar past dat er een soort kijkdoos ontstaat. De kast die in bezit is van Museum Bredius werd aanvankelijk toegeschreven aan de 17de-eeuwse schilder Pieter Janssens Elinga. Hoe groot de gelijkenis is, toont de replica van het schilderij van Elinga, waarvan het origineel tot 27 mei is te zien in de Hermitage in Amsterdam. Inmiddels wordt de kijkdoos in Bredius toegeschreven aan een onbekende navolger van Samuel van Hoogstraaten. Hij moet zijn geïnspireerd door een perspectiefkast van Van Hoogstraaten, die zich in de collectie van de National Gallery in Londen bevindt.



Een kopie van deze peepshow - zo heet dit genre in Engeland - staat naast de trots van Bredius. ,,We hebben de kast aangepast'', zegt Willem Jan Hoogsteeder van de stichting Bredius Genootschap. ,,Er zitten deuren voor, met daarin een kijkgat achter een klepje, dat de bezoeker zelf kan openen. In de oude situatie zag je het tafereel direct in zijn volle glorie. Dat was alsof je eerst de clou weggaf en pas daarna de grap vertelde.''



De nieuwe opstelling gaat vergezeld van zowel historische trompe-l'oeils als moderne instinkertjes van de Haagse kunstenaar Jan Berghuis. Een bouwplaat om een eigen kijkkast te maken, tal van visuele grapjes en een kijkwijzer voor kinderen vanaf zes jaar maken de tentoonstelling tot een geschikt familie-uitje.



T/m zo 1 apr, Museum Bredius, Den Haag.