Vier extra nachtvergunningen aangevraagd voor zalencentra bruiloften en partijen

Razendsnel zijn ze, de zalencentra die zich opwerpen als de toekomstige locaties voor grootschalige (dance)feesten in Den Haag. De gemeente had haar eerste tweet over extra nachtvergunningen voor horeca buiten de uitgaansgebieden nog niet verstuurd, of de eerste aanvragen stroomden al binnen.

Opera Zalencentrum diende op de dag van de mededeling twee aanvragen voor een nachtvergunning in. Partycentrum Sun Palace (voorheen zalencentrum Kristal) deed er een dagje langer over. Ook attractiecentrum Zuiderpark (23 april) had haar plan al klaar, voordat het besluit over de vijf extra nachtvergunningen in het Gemeenteblad van Den Haag gepubliceerd was. Die snelheid is van belang , omdat de eerste Haagse aanvragers die aan de criteria voldoen er ook met de hoofdprijzen vandoor gaan.

Zalencentra

Haagse raadsfracties als de HSP, de PvdA, de Dierenpartij en Nida vrezen nog steeds dat horecawethouder Richard de Mos bedrijven bevoordeelt. Is het niet omdat de vergunningen alleen gaan naar horecazaken die groter zijn dan 1000 vierkante meter, danwel omdat wie het eerst komt, ook het eerst maalt. ,,Ik vind het heel bijzonder dat die zalencentra hun aanvragen al zo snel klaar hadden’’, zegt Tim de Boer van de HSP. Zijn partijgenoot Peter Bos: ,,Het is wel duidelijk dat De Mos naar speciale bedrijven heeft toegewerkt.’’

Atilla Akypol, sponsor van Groep de Mos en eigenaar van zalencentrum Opera is de kritiek over de nachtvergunningen meer dan beu. Hij is boos dat zijn onderneming ‘nu al dagen’ in een kwaad daglicht wordt gesteld. ,,Die twee nachtvergunningen die ik heb aangevraagd zijn voor één locatie. Maar weet je: ik lever er graag één in voor een ondernemer met een beter initiatief dan ik. Geen enkel probleem.’’

Balen

Hij is ook niet vooraf getipt,zegt Akyol over de snelheid waarmee hij zijn aanvragen indiende. ,,Ik wist dat de extra vergunningen eraan zaten te komen. Het staat notabene in het coalitieakkoord van dit college. Ik zag het in de media en heb toen gelijk gehandeld.’’

De eigenaar van de Opera baalt dat het nu niet gaat waar het volgens hem over zou moeten gaan. ,,We gaan grootschalige feesten houden voor jongeren, omdat die nu niet in de stad terechtkunnen. Dat is toch mooi?’’

Maar politieke partijen hebben nog steeds vraagtekens. ,,Die zalencentra kunnen straks tot diep in de nacht door met bruiloften. Dat is hun belang’’, zegt Peter Bos. ,,Ik denk niet dat ze van plan zijn veel dancefeesten te gaan geven.’’