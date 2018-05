Vier Haagse wijken in top 40 duurste van Nederland

Dat de huizenprijzen in Den Haag snel stijgen, blijkt nu ook uit de top 40 van duurste Nederlandse woonwijken. Met vier wijken in de top 40 is de stad opvallend goed vertegenwoordigd.

Dat Wassenaar in lijstjes met dure woonwijken steevast in de hoogste regionen is te vinden, mag geen verrassing zijn. Maar dat Den Haag inmiddels met vier wijken in de landelijke top 40 prijkt, mag verrassend worden genoemd. Zij het wel met de kanttekening dat er voor Amsterdam een aparte lijst is opgesteld; de hoofdstad is qua prijsstelling nu eenmaal van de buitencategorie.

Vogelwijk

De hoogste notering is een dertiende plaats voor de Vogelwijk, waar een woning per vierkante meter ruim 4.000 euro kost. Verder staan Archipelbuurt (19), Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes (20) en Ockenburgh (38) in de lijst. Deze wijken moeten in de regio alleen nog de buurt Buitenwijken in Wassenaar (3) voor laten gaan. Dat blijkt uit ‘Dossier Huizenprijzen’, waarmee weekblad Elsevier in het nummer van 5 mei uitpakt.

Opvallend: het poepsjieke Statenkwartier ontbreekt in de top 40. Jan Hillenaar, directeur van Joost van Vliet Makelaars, is echter niet verbaasd. Hij wijst erop dat de ranglijst is vastgesteld aan de hand van de prijs per vierkante meter woongenot. ,,Vergeleken met bijvoorbeeld de Vogelwijk zijn de woningen gemiddeld kleiner dan in het Statenkwartier, waar kasten van huizen staan. En hoe kleiner het woonoppervlakte, hoe hoger de prijs per vierkante meter.’’

Rente

Wie eenmaal een huis heeft gekocht, ziet graag dat die woning in waarde stijgt. Al was het maar omdat dan de te betalen rente omlaag kan. In wijken die toch al duur zijn, is die kans vanzelfsprekend kleiner dan in wijken die nog in opkomst zijn. Elsevier noemt in het dossier als voorbeeld tot voor kort ‘problematische’ buurten als Oostbroek-Zuid en Morgenstond-West, waar ook de druk op de woningmarkt zou toenemen. Makelaar Hillenaar heeft daar grote twijfels bij. ,,Ik zou iemand die zijn woning ook als belegging ziet niet adviseren om daar te kopen. Wij hebben in Den Haag nog steeds zand en veen. En de verschillen in bouwkwaliteit en woongenot tussen die twee zal volgens mij altijd groot blijven.’’

Overigens, wie de prijs in Den Haag al te gortig vindt, moet vooral niet naar Monaco verkassen. In dat stadstaatje betaalt de burger 48.000 euro per vierkante meter.