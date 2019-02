Vier Hagenaars aangehouden op verdenking van afpersing, gijzeling en poging tot ontvoering

Patiënten herstellen tussen boomstam­men in plaats van ziekenhuis­ka­mer

12:56 Patiënten van het HagaZiekenhuis aan de Leyweg kunnen vanaf nu in de buitenlucht revalideren tussen de wilgen en schelpen in plaats van in een steriele ziekenhuiskamer. Burgemeester Pauline Krikke opende gisteren de Wellerdieck-de Goede Beleeftuin, een revalidatieplek vlak voor het nieuwbouwgedeelte van het ziekenhuis.