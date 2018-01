Vier jaar cel geëist na beroving avondwinkel

Volgens het OM beging hij een reeks misdrijven in de omgeving van het Zuiderpark. De beroving van de Poolse avondwinkel in de Bouwlustlaan op 30 januari vorig jaar was wel heel brutaal. Hij rekende een drankje af, maar toen de verkoopster de kassa opende, duwde hij haar weg en graaide de bankbiljetten eruit. F. zou met een mes hebben gezwaaid. ,,Nee, dat was ijzeren een stang”, zei hij gisteren in de rechtszaal.