Vier jaar cel geëist tegen automobilist die na verkeersruzie op andere auto’s en scooter inreed

Noodkreet over pas ontdekte daklozen in Den Haag: ‘Zorg als de wiedeweer­ga voor opvang en huisves­ting’

7:02 Het Haagse Leger des Heils vreest dat er voor een groep van pakweg 100 daklozen straks geen plek is in de opvang. Het gaat om mannen en vrouwen die pas na de uitbraak van het coronavirus in beeld kwamen en tijdelijk zijn opgevangen in hotels. De oplossing? Containerwoningen en tiny houses.