Vier jaar cel geëist tegen Haagse ‘loverboy’ voor uitbuiten van twee meisjes

De Hagenaar probeerde een 17-jarig meisje uit Eindhoven in te palmen met zijn charmes via Instagram om haar vervolgens uit te buiten voor eigen financieel gewin. En met succes, het contact ontwikkelde zich snel. Het meisje werd verliefd op de jongen en stuurde hem op zijn verzoek naaktfoto’s.

Onbeschermde seks

Het meisje uit Eindhoven was niet zijn enige slachtoffer. Een 18-jarig meisje moest zichzelf van de jongen in een hotel prostitueren. Op sommige dagen ontving zij wel negen klanten per dag, laat justitie weten. De klanten hadden vaak onbeschermde seks met het meisje, ook als zij ongesteld was of pijn had. De jongen claimde bijna al het geld dat de klanten haar betaalden. Daarnaast mishandelde hij haar, door haar te slaan en haar keel dicht te knijpen.