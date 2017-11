Vier jaar cel geëist voor gedwongen prostitueren van Hongaarse vrouwen

Lange werkdagen in de prostitutie, het verdiende geld afdragen en klappen op de koop toe. Dat overkwam twee Hongaarse vrouwen die zich door hun ‘vriend’ hadden laten overhalen mee naar Nederland te gaan. In plaats van het beloofde leven in weelde volgde een plekje achter het raam in Den Haag, Groningen, Amsterdam en Haarlem. Vandaag hoorde de 30-jarige Hongaar vier jaar cel tegen zich eisen voor mensenhandel.

De man had een vaste manier van werken. Hij ging in Hongarije met de vrouwen een relatie aan. Als zij eenmaal verliefd op hem waren, vroeg hij hen met hem mee te gaan naar Nederland. Hier zouden ze samen een toekomst opbouwen, geld sparen en een huis en een auto kopen. Daar kwam echter niets van terecht. Eenmaal hier moesten ze voor hem in prostitutie werken.

Dat werk ging non-stop door, alle dagen, tot diep in de nacht, ook als ze ongesteld waren. Om de zoveel uur was er contact om te horen hoeveel klanten ze hadden afgewerkt en hoeveel geld er binnen was. De opbrengst moesten ze aan het einde van de dag aan hem afdragen. Dat gaf hij vervolgens uit aan drugs, gokken en auto’s. Zelf had hij geen andere inkomstenbron. Ook was er sprake van mishandeling van de vrouwen.

Zwanger

Zijn eerste slachtoffer reisde als 18-jarig meisje met hem naar Nederland. Zij werkte van 2010 tot 2013 voor hem (waarvan anderhalf jaar in Den Haag), ook toen zij zwanger was geworden. Die zwangerschap eindigde in een miskraam, volgens haar verklaring als gevolg van mishandeling door verdachte. Contact met haar familie mocht zij van hem nauwelijks hebben. Uiteindelijk verbrak zij ‘de relatie’.

Kort daarop had de man alweer een volgend slachtoffer in Hongarije weten te strikken. Zij werkte in 2014 en 2015 voor hem. Ook zij moest het geld afdragen en werd mishandeld. In een telefoongesprek verklaarde zij hoe hij haar bij haar hoofd had gepakt en dat tegen de deurpost had geslagen.

De verdachte bekent dat hij het tweede slachtoffer heeft geprostitueerd en uitgebuit. Maar met betrekking tot het eerste slachtoffer houdt hij vol dat zij een relatie hadden. Volgens de officier van justitie is er echter voor beide verdenkingen wettig en overtuigend bewijs. Er zijn tapgesprekken, getuigenverklaringen en verklaringen van de slachtoffers. Zij eiste daarom vier jaar cel tegen de man wegens mensenhandel.