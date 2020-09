Vier jaar cel voor ‘manager’ van Haags drugssyndicaat

Zorgen om uitstel eigen testloca­tie en forse toename besmettin­gen

10:16 Het aantal besmettingen van mensen met het coronavirus neemt in Delft fors toe en daarmee ook de vraag naar meer testen. Van GGD Haaglanden heeft de gemeente Delft echter begrepen dat 'de eigen testlocatie' in de stad voorlopig op zich laat wachten. Er is niet genoeg testcapaciteit bij de GGD.