Vier jaar cel voor overvaller die tussen berovingen door zijn baard afschoor

Hagenaar Melvin W. ( 38), die begin dit jaar in Den Haag een giftshop, een pizzakoerier en een oude man overviel , is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Tijdens de zitting bekende W. de overvallen. De eerste was op 5 februari dit jaar, in een woning aan het Westeinde. Daarbij raakte een slachtoffer gewond. Drie dagen later sloeg de Hagenaar opnieuw toe. Eerst op het Binnendoor, waar W. een pizzakoerier met pepperspray in zijn gezicht spoot en hem beroofde van 35 euro.

Na de beroving van de pizzakoerier scheerde W. zijn baard af en vervolgde toen zijn strooptocht in de Indian Giftshop aan de Paul Krugerlaan. Hij spoot de verkoper in de winkel tweemaal met spray in zijn gezicht en ging er met 200 euro vandoor. Hij stal ook nog uit een auto bij een benzinestation een portemonnee en gereedschap ter waarde van tweeduizend euro.

Volgens de rechtbank had de man de berovingen van de pizzakoerier en de Giftshop zorgvuldig gepland. Het OM eiste zes jaar straf tegen de Hagenaar, maar de rechters laten meewegen dat de verdachte in de gevangenis ‘tot inkeer is gekomen’. De rechtbank verplicht de drugsverslaafde wel zich te laten behandelen.