Vier jaar en acht maanden geëist voor moordpoging en straatroof

Het OM eist een celstraf van vier jaar en acht maanden tegen Said el F. (24) uit Den Haag vanwege een moordpoging op 12 juli vorig jaar. Hij zou het slachtoffer op de Bouwlustlaan in Den Haag onverhoeds van achter in de rug hebben gestoken, toen ze een ontmoeting hadden om een ruzie op sociale media uit te praten. De man zakte in een nabijgelegen pizzeria in elkaar.

Het slachtoffer moest in het ziekenhuis geopereerd worden. Hij zou een foto van een vriendin op platform Telegram Web geplaatst hebben. Dat beviel El F. niet. Dat de man ook nog een filmpje op het platform had gezet over een neergeschoten vriend, beviel de Hagenaar nog minder. Ze maakten een afspraak op de Bouwlustlaan om hun ruzie uit te praten.

Bij de Haagse rechtbank vertelde Said el F. maandag dat hij uiteindelijk niet naar die afspraak is gegaan. Wie de man dan wel heeft neergestoken, wist hij niet. De officier van justitie gaat ervan uit dat El F. wel degelijk verantwoordelijk is voor de messteek in de rug van zijn opponent. “Hier staat iemand voor u die verantwoordelijk is voor twee hele heftige feiten”, zei de aanklager tegen de rechtbank.

Ketting

De officier van justitie doelde daarmee op het feit dat El F. in augustus vorig jaar een oudere vrouw op de Dynamostraat in Den Haag van haar halsketting heeft beroofd. Hij sloeg haar uit het niets op haar hoofd, en rukte toen de ketting van haar lichaam. “Dat was ik”, bekende de Hagenaar op de zitting, na er eerst omheen gedraaid te hebben. “Ik weet niet wat er in mijn hoofd omging.”

“Een misselijke rotstreek”, zei de rechter tegen de verdachte over de beroving. Ze vroeg El F. of hij misschien ook verantwoordelijk was voor twee straatroven op de Moerweg en in het Helena van Doeverenplantsoen in Den Haag in augustus vorig jaar. Dat ontkende de Hagenaar weer. En hij bleef erbij dat hij niet verantwoordelijk was voor de steekpartij op de Bouwlustlaan.

Volgens zijn advocaat kon uit de verklaring van het slachtoffer ook niet geconcludeerd worden dat El F. gestoken had. “Die verklaring is onbetrouwbaar en ongeloofwaardig.”

Uitspraak over twee weken.