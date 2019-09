Vier jonge verdachten van fatale mishandeling vrij, maar wel straat- en contactverbod met nabestaanden

Het voorarrest van twee van de verdachten, jongens van 14 en 15 uit Den Haag, is vandaag door de rechter geschorst. Zij blijven wel verdachten in het onderzoek en mogen geen contact opnemen met nabestaanden of op de Willem de Zwijgerlaan komen.

Twee andere verdachten, jongens van 13 en 14 jaar, zijn voorlopig op vrije voeten gesteld. De 14-jarige jongen die zich vorige week zelf bij de politie meldde, zit nog wel vast. Het is mogelijk dat zijn voorarrest morgen wordt opgeheven.

Onwel

Nico Schoonhoven (71) overleed maandag 16 september nadat hij thuis onwel was geworden. De Hagenaar was eerder op de dag naar fysiotherapie geweest en kreeg op weg naar huis ruzie met een aantal jongens, die hem vervolgens mishandelden. De fysiotherapeut van Schoonhoven vertelde later aan deze krant dat de daders vertikten om voor de man aan de kant te gaan. Hij keerde gewond terug in de praktijk. Zijn bril was kapot en zijn neus bloedde.

De man kwam op adem in de praktijk en liep daarna naar huis, waar hij later in elkaar zakte. Enkele uren later overleed hij in het ziekenhuis. Of er een daadwerkelijk verband is tussen de mishandeling en het overlijden van de Hagenaar, wordt nog altijd onderzocht. Het is niet duidelijk wanneer daarover uitsluitsel wordt gegeven.