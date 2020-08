Vier klimaatactivisten van Extinction Rebellion aangehouden op eilandje in Hofvijver

Jongen zonder rijbewijs neemt stiekem auto van broer mee om te drinken bij Noord Aa

17:14 Een 19-jarige jongen is er gisteravond stiekem vandoor gegaan met de auto van zijn broer om met een aantal minderjarigen een drankje te gaan doen bij recreatiegebied Noord Aa in Zoetermeer. Toen de bestuurder door de politie werd aangehouden bleek hij niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.