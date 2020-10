Vier mannen opgepakt voor grootschalige handel in versnijdingsmiddelen

De recherche was half september begonnen met een onderzoek naar mogelijke handel van versnijdingsmiddelen. Het onderzoek leidde gisteren naar de aanhouding van de 51-jarige verdachte in Veenendaal. Na zijn aanhouding vonden doorzoekingen plaats in meerdere garageboxen aan de Spoorlaan in Ypenburg. De drie andere verdachten werden eveneens dezelfde dag aangehouden. Ook in drie woningen vonden daarna doorzoekingen plaats.