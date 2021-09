Vier mannen opgepakt voor serie inbraken in bedrijfspanden en bedrijfsbusjes in Haagse regio

De politie kwam de mannen op het spoor na het zien van camerabeelden waarop meerdere voorbereidende handelingen voor een woninginbraak te zien waren. ,,Het gaat om vier Hagenaars in de leeftijd van 28, 38, 40 en 42 jaar die maandagochtend zijn aangehouden”, meldt de politie vandaag. ,,Twee van hen in Den Haag, de andere twee in Nootdorp en Zoetermeer.”



De politie doorzocht in totaal vier woningen en diverse auto’s. ,,Bij de doorzoekingen is een grote hoeveelheid professionele apparatuur en specialistisch gereedschap aangetroffen en in beslaggenomen voor verder onderzoek. Tevens zijn er in de woning in Zoetermeer drugs in beslag genomen.”