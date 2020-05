Vier mannen vallen Hagenaar (26) uit het niets aan en beroven hem van zijn spullen

Aantal aanvragen voor uitkerin­gen afgelopen maand met twintig procent toegenomen: ‘Ongekend’

16:58 Het aantal WW-uitkeringen is in april in Delft, Den Haag en Westland met twintig procent toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het UWV. In regio Zuid-Holland Centraal, waar naastgelegen gebieden als Zoetermeer en Wassenaar onder vallen, nam het aantal gemiddeld met veertien procent toe.