Vier mysterieuze cold cases naar buiten gebracht op kalender

De vier cold cases uit de regio verschijnen op de kalender tussen nog 48 zaken uit de rest van het land. Wie de 'planner' op zijn toilet wil hangen heeft pech. Deze komt namelijk enkel in gevangenissen en reclasseringskantoren. Wel is de kalender online te bekijken.

Door de politie wordt onder meer tips gevraagd over een mysterieuze moord op de 29-jarige Maarten Redeker. Het stoffelijk overschot van de homoseksuele man werd op 16 maart 2007 gevonden in zijn woning in Den Haag. Hij lag daar al ruim een week nadat hij met veel geweld om het leven was gebracht.

Een week lang

In het Staelduinsebos in ‘s-Gravenzande werd op 9 december 2007 het lichaam van een onbekende man gevonden. Het ging om een blanke man met donker haar, bruine ogen en een wit t-shirt met daarop de tekst 'Northern Sideloaders LTD'. Ondanks een herkenbaar tatoeage van een oog op zijn rechter bovenarm is het voor de politie tot op heden een mysterie wie de man is.

Littekens

Nog een onopgeloste zaak is die van een onbekende vrouw die op een afgelegen strandopgang bij de Wassenaarse Slag werd gevonden op 4 juli 2004. Ze had littekens op haar voorhoofd, kin en been. Er zou toch iemand moéten zijn die haar mist...

Bloed

De werkster van Alida Christiana Koopmans kreeg de schrik van haar leven toen ze op 21 november 1988 rond 07.00 uur ’s ochtends de woning van de 63-jarige vrouw betrad. Ze trof mevrouw Koopmans dood aan in een grote plas bloed. Haar familie is nu, ruim 29 jaar later, nog steeds hard op zoek naar tips of getuigen van de moord.