Vier neven verdienden 100.000 euro met ingenieuze Marktplaats-fraude, id-bewijs nekt ze

Meest fourneren­de flitskas­ten: tienduizen­den boetes op Haagse hoofdwegen

10:15 Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft vorig jaar weer grif bekeuringen verstuurd naar hardrijders in Den Haag. Meerdere hoofdwegen in de hofstad staan in de lijst van meest fournerende flitskasten.