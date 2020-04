Vier nieuwe coronapatiënten in ziekenhuis in Den Haag: Lees het laatste coronanieuws in paar minuten bij

• Het aantal coronapatiënten in Den Haag en omstreken dat in het ziekenhuis is opgenomen is gestegen naar 455, dat zijn er vier meer dan gisteren. Alleen in Den Haag kwamen er coronapatiënten in het ziekenhuis bij. Dat zijn er nu 246. Daar staat Midden-Delfland tegenover, met 4 opgenomen patiënten. In die gemeente is het aantal al een aantal weken stabiel. Het aantal sterfgevallen in Den Haag is in een dag gestegen van 83 naar 84.